Nuno Melo: "Sozinho faço o que eles fazem com oito eurodeputados"

Munido de extensa documentação, o ex-líder parlamentar do CDS rebate estar entre os eurodeputados portugueses com pior desempenho. Satisfeito com a atual liderança centrista, Nuno Melo espera que Cristas continue por muitos e bons anos à frente do CDS.