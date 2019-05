Como tal, tudo indica que em 2019 se registe um novo recorde. A projeção revelada pela SIC aponta a abstenção mais alta de sempre mesmo no patamar mais baixo do intervalo projetado, enquanto no caso da estimativa da RTP só não haverá um novo máximo histórico se se verificar uma abstenção em torno do nível mais baixo do intervalo considerado.



Nota ainda para a projeção da Eurosondagem, segundo a qual a taxa de abstenção ficará entre os 66% e os 69,8 (estas percentagens não incluem os votos dos recenseados fora do território nacional).

Tudo aponta para que os apelos do Presidente da República e dos partidos à participação eleitoral nas europeias deste domingo não tenham surtido efeito. De acordo com as estimativas de participação eleitoral reveladas às 19:00 pela RTP e pela SIC tudo aponta que a taxa de abstenção tenha registado um novo recorde nas eleições deste dia 26 de maio.De acordo com a projeção da Universidade Católica para a RTP, a abstenção situou-se entre 65% e 70%. Ainda mais pessimista, a estimativa feita pelos institutos ICS e ISCTE para a SIC aponta para níveis de abstenção situados entre 66,5% e 70,5%.Até aqui, a taxa de abstenção de 66,2% verificada nas europeias de 2014 foi a mais alta de sempre