Promessas do PS têm impacto previsto de 4 mil milhões

Socialistas só agora começam a divulgar impacto do programa eleitoral. Prometem chegar aos 1.600 milhões em medidas de alívio fiscal. Valorizações do pessoal dos serviços públicos – com mudanças prometidas a várias carreiras – terão idêntica dimensão.



Além de medidas fiscais e na Função Pública, programa do PS vê impacto de 800 milhões noutras iniciativas, da habitação ao pré-escolar. José Sena Goulão/Lusa Maria Caetano mariacaetano@negocios.pt 07:45







As expectativas são "prudentes", mas o PS diz que vai cumprir tudo aquilo que promete mesmo se a economia piorar. Até 2028, os socialistas estimam um impacto de quatro mil milhões de euros de um programa eleitoral que acode a reivindicações de várias carreiras – polícias, médicos, professores, oficiais de justiça –, avança com algumas descidas nos impostos, e inclui ainda medidas como o fim de portagens ... ... Saber mais Partido Socialista eleições

