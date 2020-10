Biden: "Forças das trevas" estão a tentar dividir americanos

Leia Também Novos estímulos nos EUA só depois das eleições

O candidato democrata às presidenciais nos Estados Unidos, Joe Biden, criticou esta terça-feira as "forças das trevas" que estão a tentar separar os norte-americanos, sem, no entanto, apontar o dedo ao rival republicano e atual Presidente, Donald Trump."Não há lugar para o ódio" nos Estados Unidos da América (EUA), vincou o ex-vice-presidente norte-americano, durante uma ação de campanha em Gettysburg, na Pensilvânia, citado pela agência France-Presse (AFP).O candidato democrata às eleições presidenciais de 3 de novembro acrescentou que "as forças das trevas, as forças da divisão" estão a separar a população, impedindo os EUA "de ascender e seguir em frente".O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou hoje a suspensão, até às presidenciais de 3 de novembro, das negociações com os democratas do pacote de estímulo económico do país, destinado a responder aos efeitos da pandemia.A líder (democrata) da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, considerou que esta decisão demonstra que, "obviamente, a Casa Branca está uma confusão"."Instruí os meus representantes para interromperem as negociações até depois das eleições quando, imediatamente após a minha vitória, aprovaremos a principal lei de estímulo que se focará nos [norte]-americanos trabalhadores e nos pequenos negócios", escreveu o chefe de Estado norte-americano na rede social Twitter.Trump adiantou que pediu ao líder do Senado, o republicano Mitch McConnell, para trabalhar "a tempo inteiro" na aprovação da nomeada de Trump para o Supremo Tribunal dos Estados Unidos, a magistrada Amy Coney Barrett."A nossa economia está muito bem. O mercado bolsista está em níveis recorde, empregos e o desemprego também estão a recuperar em números recorde. Estamos a líder a nível mundial na recuperação económica, o melhor ainda está para vir", finalizou o Presidente norte-americano e recandidato ao cargo.Ainda hoje, o presidente da Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, disse que o apoio financeiro da Fed e do Governo impulsionou uma recuperação sólida perante a recessão provocada pela pandemia de covid-19, mas que o processo poderá falhar se não houver apoios adicionais.