Trump está melhor da covid mas pior das sondagens

Os primeiros estudos de opinião a refletir, total ou parcialmente, o impacto do primeiro frente-a-frente televisivo e a infeção de Trump pelo novo coronavírus mostram que o presidente americano está cada vez mais distante do democrata. Trump já não terá sintomas após primeira noite fora do hospital.

Trump está melhor da covid mas pior das sondagens









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.