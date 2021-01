Marcelo promete ser o presidente da união

Numa eleição em que a maior surpresa foi a participação acima do esperado, não houve surpresa na vitória à primeira volta de Marcelo Rebelo de Sousa. Ana Gomes venceu o duelo com André Ventura, enquanto, à esquerda, Marisa Matias e João Ferreira tiveram resultados frustrantes e, à direita, Mayan Gonçalves superou as expectativas.

