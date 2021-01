Pedro Santana Lopes: "Marcelo tem as qualidades de que o país precisa neste momento"

Pedro Santana Lopes diz, em entrevista ao Sol, que decidiu há poucos dias em quem votará nas eleições presidenciais e que será em Marcelo Rebelo de Sousa.

"Ficou claro nos debates que é um candidato à parte. Marcelo tem grandes qualidades e prestou grandes serviços ao país como Presidente da República. Isso não significa que concorde com todas as suas opções e até tenho uma questão que me coloca algumas reservas", sublinha.

Sobre se nenhum dos outros candidatos lhe merece simpatia, refere que o candidato da Iniciativa Liberal, Tiago Mayan Gonçalves, o "surpreendeu muito positivamente". "É um homem de ideias claras e com a cabeça arrumada. Foi talvez a mensagem mais fresca, mais nova, que ouvi nesta campanha. É desconhecido de muitas pessoas, mas revelou ser um valor a ter em conta. Mas não concorre propriamente a Presidente da República. Votarei Marcelo Rebelo de Sousa com convicção de que é a escolha certa para o meu país".

Questionado sobre se tem alguma preferência entre Ana Gomes e André Ventura, é perentório: "Nenhuma preferência. Conheço os dois, mas independentemente do relacionamento pessoal só me interessa quem vai ficar em primeiro lugar".

O fundador e ex-líder do partido Aliança garante ainda que a sua vida política não acabou e não fecha a porta a um eventual regresso ao PSD.