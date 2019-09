A avaliação aos ministros de Costa. Quem tem as melhores notas?

Conheça as notas que o Negócios atribuiu a 12 ministros do Governo de António Costa.

José Vieira da Silva



Ler artigo Governante experiente, Vieira da Silva manteve sempre grande peso político no Governo e respeito entre os principais agentes do setor. Procurou prosseguir o programa, mas deixou medidas pelo caminho. Matos Fernandes



Ler artigo Quatro anos volvidos, tem uma boa folha de serviço para exibir. Costa gostou, deu-lhe a pasta da Energia e pelo caminho convenceu-o a inscrever-se no PS. É respeitado nos setores que tutela e comunica com facilidade. Esta avaliação considera só o seu desempenho nas pastas com que termina a legislatura. Tiago Brandão Rodrigues



Ler artigo Sem peso relevante à mesa do Conselho de Ministros e escondido no plano mediático, Tiago Brandão Rodrigues contou sempre com a proteção do primeiro-ministro. Operou algumas mudanças concretas nas escolas, sem deixar um legado forte. Chega ao final do mandato menos ferido do que os antecessores no cargo. Ana Paula Vitorino



Ler artigo O seu mandato ficou marcado por vários desaires, como o atraso no investimento nos portos ou o terminal do Barreiro. Ajudou à valorização da economia do mar, mas não deixa uma marca relevante. Mário Centeno



Ler artigo Ao longo do mandato, Centeno conseguiu impor a sua narrativa e fechar o mandato como o principal ministro do Governo de António Costa, apesar das críticas à falta de investimento público. Fez "brilharetes" sucessivos nas contas públicas. O apoio internacional também foi fundamental. Francisca Van Dunem



Ler artigo Concentrou-se nas grandes linhas do programa de Governo, trabalho feito em algumas áreas, mas várias reformas por fazer. As coisas não correram bem na relação com o setor e, para isso, terá contribuído a falta de peso político dentro do Governo nos braços de ferro com as Finanças. Pedro Siza Vieira



Ler artigo Pedro Siza Vieira trouxe maior peso político ao ministério e acelerou alguns dossiês, mas a sua imagem foi afetada por polémicas. Tem a favor o crescimento da economia acima da média europeia. Esta avaliação considera só o seu desempenho na pasta com que termina a legislatura. Capoulas Santos



Ler artigo Capoulas Santos destaca-se pelo cumprimento de várias das medidas inscritas no programa eleitoral do PS, mas o principal trabalho, a reforma florestal, deixou a desejar. Entrou em alguns conflitos com os representantes do setor, mas não fugiu ao diálogo. Augusto Santos Silva



Ler artigo Cumpriu em grande medida os principais objetivos definidos à partida para o Governo. Se no plano lusófono da CPLP as coisas podiam ter sido melhores, o reforço da posição de Portugal na Europa e a escolha de portugueses para funções de relevo no mundo são vitórias também suas. Eduardo Cabrita



Ler artigo Com uma longa experiência governativa, teve dificuldade em dar conta do recado, com tantas pastas difíceis em mãos. Não escapa às críticas de vários quadrantes. A avaliação só considera o desempenho na pasta com que termina a legislatura. Pedro Nuno Santos



Ler artigo Pedro Nuno Santos teve pouco tempo com a pasta das Infraestruturas, mas a sua entrada deu um novo impulso aos dossiês do ministério. Lidou com várias polémicas, mostrando-se fraco com os fracos e forte com os fortes. Acabou por ser decisivo no conflito com os motoristas. Marta Temido



Ler artigo Marta Temido foi muito criticada pelos agentes do setor e pelos partidos da oposição. Cumpriu parte do que prometeu há um ano, mas houve dossiês fundamentais em que falhou. Teve, no entanto, pouco tempo para provar o seu valor e inverter problemas que vinham de trás.

Os quatro critérios considerados na avaliação feita pelo Negócios



Cumprimento dos objetivos

Neste critério, pretendeu-se avaliar o cumprimento dos objetivos e metas assumidos pelos ministros. Não está em causa a justeza destes objetivos;



Relação com o setor

Avaliação da forma como os ministros se relacionaram com os agentes do setor, analisando se houve capacidade diálogo, entendimento e de trabalho conjunto.



Peso político no governo

Aqui mede-se o peso político dentro do governo e a capacidade de influência política junto de António Costa.



Desempenho mediático

O objetivo foi avaliar a capacidade do governante em passar a sua mensagem, de forma eficaz e positiva. Também foi analisada a imagem e a capcidade de gerar empatia.



A classificação dos ministros de 1 a 10

As notas, variam de 1 a 10, estão desagregadas pelos contributos dados por cada um dos quatro critérios considerados na análise



Dos 12 ministros avaliados, só um teve nova negativa: Marta Temido. Brandão Rodrigues e Ana Paula Vitorino ficaram pouco acima da linha de água. Centeno foi o mais bem classificado, seguido por Santos Silva.











Fonte: Negócios



Nota

Ministros sem avaliação



Os ministros da Defesa, da Cultura, da Presidência e da Modernização Administrativa, do Planeamento, e da Ciência e do Ensino Superior não foram avaliados pelo Negócios. A decisão, assumida desde a primeira hora, não resulta de uma desvalorização da importância das pastas, mas tão somente da convicção de que, nestas áreas de governação, o Negócios não dispunha das condições necessárias para fazer uma avaliação com a mesma profundidade que as restantes.

O processo de avaliação de 12 dos 17 ministros de António Costa está concluído, com notas que variam entre o 9 de Centeno e o 4 de Marta Temido.Subjetiva como é qualquer avaliação, o Negócios assentou a atribuição de notas em quatro critérios concretos, com ponderações previamente definidas: o cumprimento dos objetivos e metas assumidos pelos ministros; a forma como os governantes se relacionaram com os agentes do seu setor; o peso e influência política dentro do governo e junto de António Costa; e o seu desempenho mediático, ou seja a capacidade de passar a sua mensagem, de forma eficaz e de gerar empatia. O trabalho de avaliação foi dificultado em alguns casos pelas mudanças de pastas a meio da legislatura. Os ministros foram avaliados unicamente pelo seu trabalho na pasta com que concluíram a legislatura.