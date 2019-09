Ambulâncias do INEM que chegaram em abril estão paradas com avarias

Zona mais afetada é a região norte. Falta de energia no local onde viajam os pacientes coloca em risco o socorro que lhes é prestado.

Das vinte ambulâncias que entraram ao serviço do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), nove estão inoperacionais. Entre os problemas apontados, encontram-se as sirenes e as luzes de emergência que se desligam em andamento, ou a falta de energia na célula sanitária, onde viajam os pacientes e o técnico de emergência pré-hospitalar.



A falta de energia faz com que os dispositivos médicos não funcionem, o que coloca em risco a vida dos pacientes, e que o frigorífico onde se guardam os medicamentos também fique sem refrigeração.



O INEM confirmou que nove veículos se encontram parados ao Jornal de Notícias, que detalha que sete viaturas estão ao serviço na região Norte, uma em Lisboa e a última no Algarve.



Segundo o INEM, as cinco ambulâncias estão a ser avo de intervenção pela Iveco.



Na região norte, as ambulâncias inoperacionais estão a ser substituídas por outros veículos muito desgastados – entre eles, uma viatura com 600 mil quilómetros.





Luís Meira, presidente do INEM, quer renovar ate 2022 todos os meios de pré-emergência hospitalar.