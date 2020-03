Bruxelas tem mais 37,5 milhões para encontrar vacina contra o coronavírus

Os 27 Estados-membros da União Europeia decidiram atribuir mais 37,5 milhões de euros para apoiar o desenvolvimento de uma vacina contra o Covid-19, montante também destinado a financiar métodos de tratamento e diagnóstico.A verba decidida esta manhã, numa reunião extraordinária do conselho que reúne os ministros europeus da Saúde, junta-se aos 10 milhões de euros iniciais anunciados em janeiro quando se registavam os primeiros casos de infeção pelo coronavírus, o que eleva para 47,5 milhões de euros o montante que a Comissão Europeia assegurou para uma resposta coordenada da UE à ameaça apresenta pelo vírus chinês.O apoio financeiro que é atribuído ao abrigo do programa comunitário Horizonte 2020, que esteve a cargo do agora ex-comissário Carlos Moedas antes da nova Comissão Europeia assumir funções, já permitiu selecionar 17 projetos e 136 equipas de investigação (não apenas na UE) que irão começar a trabalhar no "desenvolvimento de vacinas, novos tratamentos, testes de diagnóstico e sistemas médicos direcionados a prevenir a propagação do coronavírus", pode ler-se num comunicado divulgado no site do órgão executivo da União.Na mesma nota, a comissária europeia para a Inovação, Investigação, Cultura, Educação e Juventude, Mariya Gabriel, explica que o financiamento de emergência garantido pelo Horizonte 2020 "habilita os investigadores a trabalhar desde já para enfrentar o surto do coronavírus em várias frentes".Além dos 45 milhões disponíveis no Horizonte 2020, a UE vai ainda atribuir apoios adicionais à investigação através da Iniciativa sobre Medicamentos Inovadores (IMI, na sigla inglesa), que consiste numa parceira público-privada entre a Comissão Europeia e a indústria farmecêutica.A Comissão adiante esperar que também as farmacêuticas adotem semelhante compromisso para travar o Covid-19 de modo a permitir elevar para 90 milhões de euros o valor colocado à disposição para investigações relacionadas com o coronavírus, aumentando o montante total mobilizado pelo Horizonte 2020 e pela indústria através do IMI para 140 milhões de euros.

Em Bruxelas, Marta Temido notou que a mensagem principal que foi passada na reunião desta sexta-feira foi a de necessidade de "coordenação", pois a adoção de "medidas restritivas e sobretudo unilaterais, e sem base de evidência clara, não têm sustentabilidade".



A ministra da Saúde frisou não ter toda a informação disponível por estar na capital belga a participar neste encontro extraordinário dos ministros europeus da Saúde, porém confirmou que há quatro novos casos confirmados, o que eleva para 13 o número de infetados em Portugal.





Temido referiu que três desses novos casos estão no centro hospitalar de São João, no Porto, os quais "têm ligação epidemiológica a casos anteriores", o que indica que a origem da infeção é em Itália. Quanto ao outro caso, que está a receber cuidados de saúde em Lisboa, Marta Temido disse não ter informação.