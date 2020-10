Centro Hospitalar de Lisboa Central diz que tem respostas

O Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central (CHULC) reagiu a críticas sobre a gestão de camas sublinhando que a prioridade é responder à procura associada à covid-19 mantendo a restante atividade, para responder a todos, com separação de circuitos.Em comunicado, o CHULC diz que, neste período, a principal prioridade é "responder à procura associada diretamente à covid-19 e manter toda a restante atividade, de modo a responder à procura associada a outras patologias, sem distinção"."Com vista à proteção de profissionais e doentes e a partir da experiência adquirida nos primeiros meses da pandemia, foram definidos, de forma concreta e autónoma, circuitos e áreas de internamento covid e não covid", acrescenta.O CHULC respondia às críticas do Sindicato dos Médicos da Zona Sul (SMZS), que hoje aconselhou os médicos deste centro hospitalar a pedirem "escusa de responsabilidade civil" para manifestar discordância com a falta de condições para a prestação de cuidados de saúde."Neste momento, o número de médicos a prestar cuidados a covid-19 é inferior ao que se registou no período março-julho", revelou o sindicato, sublinhando que o recente aumento no número de doentes internados com covid-19 está a ser feito "à custa de camas destinadas a doentes 'não covid' e sem um adequado reforço do número de médicos, colocando em risco a prestação de cuidados" a todos os doentes.Na resposta, o CHULC diz que os cenários "estão em constante avaliação e atualização, de acordo com o plano de contingência em vigor e também em permanente discussão, acompanhamento e atualização"."No CHULC, o processo de gestão de camas é dinâmico. A abertura de camas para doentes covid acontece de forma progressiva, de acordo com as necessidades", afirma o centro hospitalar, acrescentando: "Em paralelo, existe uma prática de gestão integrada das equipas, para a qual muito contribui o esforço de todos os profissionais, de forma a garantir sempre a melhor qualidade assistencial a todos os doentes, sem distinção".Num comunicado emitido ao início da manhã, o SMZS considerou a gestão de meios do CHULC "avulsa e sem qualquer planeamento" e disse que esta situação "gera grande apreensão por parte dos médicos, que todos os dias veem mudanças na organização dos serviços e um crescimento no número de camas afetas à covid-19, mas sem o aumento correspondente no número de profissionais".Na nota, a estrutura sindical lembrou ainda que, no início da pandemia, a atividade assistencial normal foi suspensa e mobilizados médicos para os serviços covid e serviços de urgência, uma situação que - diz - "não é agora possível"."Tal não é agora possível, uma vez que a maior parte dos profissionais retornou ao seu serviço de origem e trabalho habituais, de modo a recuperar a atividade em atraso e prestar cuidados a doentes não covid", acrescentou.O Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central inclui os hospitais de São José, Capuchos, Santa Marta, Dona Estefânia e Curry Cabral e a Maternidade Alfredo da Costa.