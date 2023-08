Concorrência dá luz verde a compra das clínicas AtlantiCare pela CUF

A Autoridade da Concorrência (AdC) autorizou a aquisição pela CUF do controlo exclusivo da AtlantiCare, empresa que detém uma rede de clínicas e presta outros serviços na saúde, indicou esta quarta-feira o regulador.A AtlantiCare está presente em todo o território nacional e ilhas através de uma rede de clínicas: 20 autorizadas, sendo apenas cinco propriedade da empresa, e 10 em processo de licenciamento pela Direção-Geral da Saúde.De acordo com a empresa, esta rede nacional "assegura proximidade geográfica e conveniência de horário, garantindo rapidez de resposta na realização dos exames médicos, exames complementares de diagnóstico e check-up".Além disso, a empresa que será adquirida pela CUF presta serviços de medicina do trabalho, medicina curativa, enfermagem e exames complementares de diagnóstico nas instalações dos seus clientes.Os valores do negócio, bem como a percentagem do capital da AtlantiCare que passará a ser detido pela CUF, não foram revelados