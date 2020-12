Coordenador do plano de vacinação contra covid-19 é novo CEO do Hospital da Cruz Vermelha

Leia Também Santa Casa da Misericórdia de Lisboa formaliza compra do Hospital da Cruz Vermelha

Francisco Ramos, coordenador do processo de vacinação para a covid-19 e que foi secretário de Estado da Saúde em cinco governos, foi escolhido esta quarta-feira para presidir a comissão executiva da Sociedade Gestora do Hospital da Cruz Vermelha.Em comunicado, a entidade informa que foram hoje eleitos os órgãos sociais, "que iniciarão funções de imediato".O provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Edmundo Martinho, assume a presidência do conselho de administração.São também nomeados para a administração, com funções executivas, o antigo secretário de Estado da Saúde de Paulo Macedo, Manuel Teixeira, bem como Donato Ramos, médico e presidente da Associação de Socorros Mútuos João de Deus, Catarina Baptista, investigadora e administradora hospitalar, e Carlos Rodrigues da Silva, gestor nomeado pela ParPública.Sem funções executivas, integra ainda o conselho de administração Tiago Mateus.A Santa Casa finalizou esta semana o acordo para adquirir 55% do capital da Sociedade Gestora do Hospital da Cruz Vermelha.