Coronavírus: Casos disparam na Coreia do Sul. Arábia Saudita suspende peregrinações a Meca

Os números do coronavírus continuam a aumentar e, embora a China leve um avanço significativo, já são mais os novos casos que surgem um pouco por todo o mundo do que aqueles que se registam no gigante asiático. A Coreia do Sul é o país que se destaca agora pela negativa na Ásia enquanto Itália é o principal foco de preocupação na Europa.





A China comunicou 412 novos casos na terça feira, enquanto que os registos fora deste país, somados, chegaram aos 459. Contam-se, esta quinta-feira 27 de fevereiro, 45 territórios com casos confirmados, que, no seu conjunto, apresentam mais de 82 mil infetados e 2.800 mortes decorrentes do surto de coronavírus, mostram os dados da Organização Mundial de Saúde.