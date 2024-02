Da prioridade à lista de espera. O longo processo do novo hospital de Lisboa

Prioritário desde 2008, o Hospital de Lisboa Oriental só agora vai sair do papel. O contrato com o consórcio da Mota-Engil para a construção da futura unidade em Marvila, que vai substituir seis hospitais no centro da capital, foi assinado e as obras de 380 milhões de euros vão arrancar este ano de forma a que abra portas em 2027.

