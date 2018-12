Despesa corrente per capita em saúde volta a subir em 2017

Este indicador tem vindo a aumentar consecutivamente desde 2013, mas ainda continua abaixo da média da OCDE, de acordo com os dados publicados num relatório do Conselho das Finanças Públicas.

A despesa corrente per capita em saúde em Portugal atingiu os 2.888 dólares (1.684 euros) ajustados à paridade do poder de compra em 2017, um valor que apesar de confirmar o crescimento continuado registado desde 2013, está ainda assim bastante abaixo da média dos países da OCDE, que foi de 4.012 dólares.

Os números constam no relatório que o Conselho das Finanças Públicas (CFP) divulgou esta terça-feira, dia 11 de Dezembro, sobre os "Sistemas de Saúde", um documento que descreve e compara os principais elementos que caracterizam o sistema de saúde português com os dos restantes países da OCDE.

A despesa corrente per capita chegou a atingir os 2.684 dólares em 2010 –a média da OCDE foi de 3.177 dólares - desceu nos dois anos seguintes e reiniciou uma trajectória de crescimento consecutivo em 2013 até ao ano passado.





De acordo com o relatório, a despesa corrente com saúde representou os 9% do PIB em 2017, o que representa um acréscimo de 0,6 pontos percentuais (p.p.) em relação ao ano 2000. Já na OCDE, o crescimento acumulado foi de 1,7 p.p. para atingir os 8,8% do PIB no final do período.





"Ao longo destes 17 anos, Portugal manteve um rácio de despesa corrente em saúde no PIB superior ao verificado na média dos países-membros da OCDE, apesar de se ter registado uma aproximação deste indicador à média do grupo de comparação após 2009", lê-se no documento.