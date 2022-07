Despesa dos hospitais com medicamentos com maior aumento de sempre

Os gastos dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) com medicamentos sofreram o maior aumento de sempre no ano passado, com a fatura a ascender a 1.558 milhões de euros, noticia, esta quarta-feira, o Jornal de Notícias (JN).Segundo o JN, a fatura com fármacos agravou-se em 216 milhões de euros face a 2019, com a subida de 15,8% a ficar a dever-se designadamente à despesa com produtos farmacêuticos inovadores, principalmente na área da Oncologia.Os dados constam de um relatório recente do Infarmed segundo o qual a evolução anual dos encargos é crescente desde 2014.