Do Euromilhões ao Placard, jogos rendem 565,8 milhões à saúde em cinco anos

Leia Também Santa Casa com perdas de 1.500 milhões na receita de jogos desde 2019

De acordo com os Relatórios de Gestão e Demonstrações Financeiras e Orçamentais da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), no espaço de cinco anos, entre 2017 e 2021, os jogos sociais e online deram uma contribuição de cerca de 565,8 milhões de euros para o Serviço Nacional de Saúde.São jogos como o Euromilhões, o totoloto e as raspadinhas, assim como os jogos online, como o Placard, que por dia renderam mais de 291 mil euros em 2021 ao setor da saúde, de acordo com o Público . No total do ano, a contribuição foi de mais de 106 milhões de euros.Ainda assim, verificou-se uma "diminuição de 1,66% face a 2020 (97,1 milhões de euros)", lê-se no documento consultado pelo Público, que sublinha que "a receita com origem no jogo online registou um aumento de face ao período homólogo de 120,7%, para mais de 11 milhões. Em 2020 não tinha ido além dos 4 milhões.Em 2021, os portugueses gastaram mais de 3,4 mil milhões em jogos e apostas (incluindo casinos), segundo o semanário Expresso.De acordo com o mesmo jornal, que cita o relatório e contas dos jogos da Santa Casa de 2021, dos quase 2,9 mil milhões de receita bruta do jogo social, 816 milhões foram directos para o Estado para serem redistribuídos por várias instituições, nomeadamente os ministérios da Saúde e Educação, governos regionais e a própria Santa Casa.