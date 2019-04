Empresas que prometem curar ressaca faturam com ricos e famosos

A enfermeira nova-iorquina, que costumava tratar pacientes que estavam nos cuidados intensivos, agora frequenta rotineiramente os escritórios de hedge funds e as "penthouses" de hotéis para entregar infusões intravenosas gota-a-gota com uma solução salina, vitaminas e outros medicamentos para ajudar pessoas ricas e famosas a recuperarem de uma noite de exageros.

Ellie, que trabalha para uma empresa chamada NutriDrip e pediu para que o seu sobrenome não fosse publicado por causa de um acordo de não concorrência, tratou "alguns milionários, muitos modelos, alguns músicos e atletas", disse.

"Estou numa lista que partilha os meus contactos, então ligam-me diretamente", afirmou. "Sabem que serei muito discreta."

Antes um luxo para mimados discretos, agora este tipo de tratamento ganha notoriedade em cidades como Nova Iorque, Las Vegas, Londres e Dubai. Enfermeiros ficam disponíveis para prestar assistência intravenosa aos desidratados, sob o efeito ou não do álcool, em suas casas e quartos de hotel, em centros de atendimento e num "autocarro da ressaca" para eventos especiais. Aparecem continuamente em sites de notícias, blogues e até mesmo na série "Billions", da Showtime.

Porque sofrer? Se acredita que funciona - e nem todo mundo acredita -, a ressaca hoje em dia existe apenas para os que não podem pagar. As sessões custam várias centenas de dólares, na maioria dos casos. Ocupam um nicho em que provedores novatos preferem lançar como uma tendência ao "bem-estar" numa bolsa de soro, ao invés de uma ressaca inconveniente de cura instantânea.

A Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA não comenta sobre as infusões intravenosas gota-a-gota, apenas afirma que não é responsável pela regulação do tratamento, cuja eficácia para curar ressacas é questionada por médicos.

No ano passado, a Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos (FTC) investigou, pela primeira vez, uma empresa deste segmento, a iV Bars, que anunciava tratamentos intravenosos para doenças graves, como o cancro e a insuficiência cardíaca. A empresa agora anuncia tratamentos mais vagos para "performance", "reidratação" e, também, ressacas – nenhum dos tratamentos parece ter sido vetado pela FTC. A empresa não respondeu a pedidos de comentários.

O site Goop, de Gwyneth Paltrow, escreveu sobre cerca de oito empresas de tratamento intravenoso para "desintoxicação, beleza, imunidade e performance", muitas das quais também oferecem tratamentos para a ressaca. Entre as empresas estão a Infuse Wellness, de Santa Monica, e a NutriDrip, que tem bares com tratamento intravenoso em três locais em Manhattan e opera uma divisão chamada Hangover Club (clube da ressaca).

O menu no quarto do hotel The Ned, em Londres, oferece soluções intravenosas com preços que vão desde 200 dólares para "hidratação" até 260 dólares para um "impulso da libido". Uma "desintoxicação" custa 365 dólares.

A I.V. Doc oferece o que chama de tratamento "leito de morte" para as manhãs quando não se consegue "sair da cama ou do chão". Custa 249 dólares e inclui medicamentos como Zofran, para as náuseas, Toradol, para as dores de cabeça, e Pepcid, para a azia.

