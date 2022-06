Enfermeiros, médicos e farmacêuticos entregam milhares de pedidos de escusa

Numa altura em que fecham temporariamente as urgências de obstetrícia em vários hospitais públicos do país, há mais um sinal de rotura no SNS. Há cada vez mais enfermeiros, médicos e farmacêuticos hospitalares a entregarem pedidos de escusa de responsabilidade no Serviço Nacional de Saúde por falta de condições nos cuidados de saúde.



Entre os vários profissionais da saúde, segundo os números avançados esta segunda-feira pelo Jornal de Notícias, os enfermeiros são a classe a entregar mais escusas de responsabilidade, sendo que cada profissional pode entregar uma declaração várias vezes desde que entenda que não estão garantidas todas as condições para prestar cuidados de saúde em segurança.



Entre novembro de 2021 e este mês foram entregues na Ordem dos Enfermeiros 5.567 pedidos de escusa, com destaque para o Hospital de Leiria, totalizando 3.120 pedidos. Já os hospitais do Algarve, Amadora-Sintra e Setúbal somam 1.522 pedidos de escusa de enfermeiros.



À Ordem dos Médicos chegaram, entre janeiro e junho deste ano, 230 escusas. Entre os farmacêuticos já foram registadas 148 escusas.



A entrega de pedidos de escusa dos profissionais de saúde começou a aumentar no início da pandemia, mas, de acordo com o Jornal de Notícias, subiu de forma mais acentuada nos últimos meses.