Fernando Araújo vai liderar Serviço Nacional de Saúde

Fernando Araújo, até à data presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar Universitário de São João, terá sido a escolha do Governo para assumir o cargo de CEO do Serviço Nacional de Saúde (SNS). A notícia foi avançada pela SIC.O gestor - muito crítico de Marta Temido e próximo do atual Ministro da Saúde, Manuel Pizarro - é médico especialista em imuno-hemoterapia, tendo estado à frente de vários departamentos no São João. Tem ainda uma pós-graduação em gestão pela Universidade Católica e um doutoramento pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Foi tambémNo Jornal de Notícias, onde tinha uma crónica habitual, despede-se na edição desta terça-feira, agradecendo ao jornal e aos leitores, no final de um texto onde defende que "a prevenção da doença, incidindo nos seus principais determinantes, terá de ser uma pedra angular na futura política de saúde".Fernando Araújo agradece ainda "o trabalho efetuado à ministra da Saúde que cessou funções" e deseja as maiores felicidades ao novo titular, "alguém com enorme conhecimento e experiência, com capacidade de diálogo e ciente da necessidade de uma longa caminhada na defesa do futuro de gerações de portugueses".Para a notícia se tornar oficial é necessária a promulgação no novo estatuto do SNS pelo Presidente da República, algo que só acontecerá quando Marcelo Rebelo de Sousa regressar de Angola -onde vai estar a partir desta terça-feira paraNotícia atualizada às 13:17