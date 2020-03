Um funcionário do Banco Central Europeu (BCE), em Frankfurt, na Alemanha, foi diagnosticado com Covid-19 e está a "receber os cuidados médicos apropriados", anunciou a instituição financeira.

A nota também sublinha que está "a fazer uma limpeza profunda" a vários espaços.



A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 3.900 mortos.



Cerca de 113 mil pessoas foram infetadas em mais de uma centena de países e mais de 62 mil recuperaram.



Nos últimos dias, a Itália tornou-se no caso mais grave de epidemia fora da China, com 463 mortos e mais de 9.100 contaminados pelo novo coronavírus, que pode causar infeções respiratórias como pneumonia.



A quarentena imposta pelo Governo italiano ao Norte do país vai ser alargada a toda a Itália a partir de terça-feira, anunciou o primeiro-ministro, Giuseppe Conte, justificando com a tentativa de impedir a propagação do novo coronavírus.



O Governo português decidiu hoje suspender todos os voos com destino ou origem nas zonas mais afetadas em Itália, recomendando também a suspensão de eventos em espaços abertos com mais de 5.000 pessoas.



Portugal regista 39 casos confirmados de infeção, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).



A DGS comunicou também que em Portugal se atingiu um total de 339 casos suspeitos desde o início da epidemia, 67 dos quais ainda a aguardar resultados laboratoriais.



Face ao aumento de casos, o Governo português ordenou a suspensão temporária de visitas em hospitais, lares e estabelecimentos prisionais na região Norte.



Foram também encerrados alguns estabelecimentos de ensino, sobretudo no Norte do país, assim como ginásios, bibliotecas, piscinas e cinemas.



