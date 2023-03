Genéricos “deveriam subir 8% ou 9%”, diz Guy Villax

As margens da indústria farmacêutica estão a “evaporar”, garante Guy Villax, presidente do Health Cluster Portugal, que agrega mais de 200 entidades do setor da Saúde. Os preços dos medicamentos, avisa ainda, “são tão baixos que não há razão para produzi-los”.

Genéricos “deveriam subir 8% ou 9%”, diz Guy Villax









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Genéricos “deveriam subir 8% ou 9%”, diz Guy Villax O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar