Governo prepara novos hospitais de campanha em Lisboa e no Porto

Perante o agravamento da situação pandémica em Portugal, o Governo está a preparar a ativação de novos hospitais de campanha em Lisboa e no Porto, ao mesmo tempo que serão reativados aqueles que foram montados logo no início da pandemia. A informação é avançada por António Costa, numa entrevista ao Público que só será publicada na íntegra na edição de sexta-feira."Estão a ser acionadas extensões de campanha" em Lisboa e no Porto, referiu o primeiro-ministro. "O Hospital das Forças Armadas já foi reativado e está a ser preparado outro hospital de campanha, em frente ao Santa Maria, na Cidade Universitária", detalhou, garantindo ainda que o Serviço Nacional de Saúde tem "capacidade de resposta" e que "é possível gerir fluxos em função das necessidades variáveis de um hospital para outro".Quanto às novas medidas implementadas no âmbito do estado de calamidade a que o país regressou, António Costa justificou a decisão com a "situação grave que o país está a viver de subida consistente dos casos" desde agosto. "Senti muito claramente que era preciso haver um abanão na sociedade", afirmou.