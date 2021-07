Governo vai reunir com especialistas a 27 de julho no Infarmed para discutir agosto

O Governo marcou para 27 de julho a próxima reunião com os especialistas em saúde pública no Infarmed, confirmou ao Negócios fonte oficial do gabinete do primeiro-ministro.





A reunião, apurou o Negócios, visa preparar o mês de agosto – decisivo para o turismo – e servirá para preparar medidas a adotar face à pandemia no resto do verão.





No encontro também será feito um balanço das várias medidas que têm vindo a ser aplicadas e que, até ao momento, não têm conseguido travar o avanço no número de novos contágios, impulsionado pela disseminação da variante Delta.





A última reunião de especialistas com o Governo, Presidente da República e representantes dos partidos com assento no Parlamento ocorreu há praticamente dois meses, a 28 de maio.



Desde então, a situação tem vindo a deteriorear-se com um agravamento dos principais indicadores pandémicos e das medidas restritivas. Portugal encontra-se agora bem dentro do quadrante vermelho da matriz que dita o desconfinamento, estipulada pelo Governo, com um agravamento do índice de transmissibilidade e, sobretudo, da incidência ao longo das últimas semanas.



Segundo dados avançados na quarta-feira pela Direção Geral de Saúde, o país apresenta um Rt de 1,20 tanto a nível nacional como continental, enquanto a incidência acumulada ao longo dos últimos 14 dias é de 247,3 casos a nível nacional e 254,8 casos por 100 mil habitantes.



A 28 de maio, quando se deu a última reunião do género, o Rt era de 1,07 e a incidência rondava os 56 casos por 100 mil habitantes para o continente. No panorama nacional, o indicador ascendia aos 59,6.