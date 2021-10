Inspeção-geral das Atividades em Saúde audita 11 unidades do SNS

A Inspeção Geral das Atividades de Saúde (IGAS) está a auditar 11 hospitais do Serviço Nacional de Saúde, revelou o organismo, numa newsletter publicada esta quarta-feira. Em causa estão os serviços de controlo interno das unidades de saúde visadas.





Segundo explicou a IGAS, o objetivo da auditoria é verificar os mecanismos de controlo interno das unidades de saúde, nomeadamente avaliar a forma como são geridos os riscos contabilísticos, financeiros, operacionais, informáticos e de recursos humanos. Um dos pontos da auditoria vai também avaliar em que medida o controlo interno é feito de forma independente e autónoma, por profissionais com as qualificações adequadas.





As ações decorrem no Centro Hospitalar Barreiro Montijo, no Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, no Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, no Centro Hospitalar do Baixo Vouga, no Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, no Centro Hospitalar Universitário do Algarve, no Hospital Arcebispo João Crisóstomo, em Cantanhede, no Hospital Distrital de Santarém, no Hospital do Espírito Santo de Évora, no Hospital Dr. Francisco Zagalo, em Ovar, e no Instituto de Oftalmologia Dr. Gama Pinto.