As preocupações em relação ao jogo com o Nápoles têm maior impacto devido ao facto de Itália ser o segundo país mais afetado, a seguir à China, com 9.172 casos e 463 mortos, e devido à possibilidade de viajarem até Espanha cinco mil adeptos italianos.



A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau), onde a epidemia eclodiu no final de dezembro, teve 80.754 casos, incluindo 3.136 mortes.



Entretanto, na segunda-feira a UEFA comunicou também que os jogos da Liga dos Campeões entre Valência e Atalanta, hoje, e Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund, na quarta-feira, serão igualmente à porta fechada.



Da Liga Europa, os jogos entre Inter Milão e Getafe e Olympiacos e Wolverhampton serão também sem público nas bancadas.







"A recomendação é de que o jogo se realize à porta fechada, por questões sanitárias, algo que o FC Barcelona aceitou", disse hoje o secretário geral do Desporto da Câmara de Barcelona, Gerard Figueras.A medida foi comunicada por Gerard Figueras após uma reunião extraordinária em que estiveram presentes representantes do FC Barcelona e o secretário para a Saúde Pública da Catalunha, Joan Guix, e acontece devido ao surto Covid-19.