De acordo com a mesma fonte do Maratona Clube de Portugal, a corrida vai realizar-se com os mesmos 16.500 inscritos na meia maratona e os 14 mil na mini maratona (10 quilómetros).O adiamento da corrida mais participada do país, que atravessa a Ponte 25 de Abril, ocorre um dia depois de o Governo ter recomendado o adiamento ou cancelamento de eventos com mais de cinco mil pessoas, devido à epidemia do Covid-19."Perante esta decisão, a organização da EDP meia maratona de Lisboa vê-se obrigada a adiar a realização das provas previstas para os 21 e 22 de março", lê-se no comunicado da organização.