Líder do SAMS diz que a ADSE é opaca

Rui Riso, presidente do Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas (SBSI) e do SAMS (Serviço de Assistência Médico Social) acusa a ADSE de "opacidade" e "arrogância".





Na Conversa Capital, espesso de entrevista conjunto do Negócios e Antena 1, Rui Riso afirma que a ADSE quer impor o seu preço, comprar sem negociar e ainda exige retificações, anos depois, sem permitir que a parte contrária afira como chegou a essas conclusões.