Mais de 2000 produtos alimentares terão menos sal e açúcar

A Direcção-Geral de Saúde assina hoje com sete associações da indústria alimentar e distribuição um acordo para reduzir até 2023 as quantidades de sal, açúcar e gorduras trans em mais de dois mil produtos, segundo o Público. A lista inclui batatas fritas, sopas prontas a comer, cereais de pequeno-almoço, leites com chocolate, iogurtes e leites fermentados, refrigerantes ou néctares.



Em entrevista ao jornal, a nova diretora do Programa para a Alimentação Saúdável, Maria João Gregório, explica que o processo de negociações que durou cerca de um ano foi "complexo" por ser alargado e envolver várias categorias de produtos.



"Foi efetivamente um processo que demorou mais de um ano, fizemos mais de 17 reuniões com os setores da indústria e também da distribuição", refere a responsável.

"Também queríamos assegurar que os alimentos que vão ser reformulados são aqueles que são os mais consumidos pela população. Isso é um dos pontos muito positivos deste acordo. Conseguimos assegurar que este processo vai implicar a reformulação dos produtos que representam pelo menos 80% do total de vendas de cada categoria", acrescenta.



As metas de redução de cerca de 10% no caso do açúcar (7% no caso dos néctares) serão para alcançar entre 2022 e 2023. No caso do sal pode variar entre 10% e 12%, ou uma grama de sal por cada cem gramas de pão, por exemplo.