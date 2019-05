A Direcção-Geral de Saúde assina esta quinta-feira com várias associações agro-alimentares e da distribuição um acordo para reduzir a quantidade de sal, açucar e gorduras trans em mais de dois mil produtos. As metas deverão ser alcançadas até 2022 ou 2023. Saiba quais são.

São assinados esta quinta-feira protocolos entre o Governo, a Federação das Indústrias Portuguesas Agro-Alimentares e a Associação Portuguesa das Empresas de Distribuição (APED) e outras organizações setoriais para reduzir o sal, o açucar e as gorduras trans em mais de dois mil produtos "Este processo ganha um elemento inovador, pelo facto de incorporar um robusto sistema de monitorização independente, conduzido pela Nielsen e pelo Instituto Nacional de Saúde, que irá permitir monitorizar a evolução da composição nutricional dos produtos que representam 80% das vendas das várias categorias, apresentando balanços anuais com base na média ponderada por volume de vendas, o que canaliza os processos de reformulação para os produtos mais consumidos", refere um comunicado conjunto da FIPA e da APED.Conheça as metas de redução até 2022 ou 2023.