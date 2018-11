Ministério da Saúde confirma saída do coordenador da reforma dos cuidados continuados

"O coordenador nacional para a reforma do SNS na área dos cuidados continuados integrados e da estratégia SNS + Proximidade, Manuel Lopes, comunicou a cessação de funções ao Ministério da Saúde, que agradece todo o trabalho meritório realizado ao longo do mandato", escreve o Ministério da Saúde numa resposta enviada à agência Lusa.

A resposta do Ministério surge depois de a Lusa ter noticiado que Manuel Lopes cessou funções. Manuel Lopes confirmou a saída do cargo, sem especificar se foi demitido ou se apresentou a sua demissão e remetendo para o Ministério da Saúde mais explicações ou comentários.

O Ministério apenas acrescenta que o mandato da coordenação encabeçada por Manuel Lopes tinha o seu término previsto para 15 de Dezembro e que está "a diligenciar no sentido da sua substituição a breve prazo, de forma a garantir a continuidade da actividade."

Manuel José Lopes foi nomeado coordenador nacional para a reforma do Serviço Nacional de Saúde na área dos Cuidados Continuados Integrados em 2016 pelo anterior secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Fernando Araújo, que deixou o cargo com a remodelação governamental que levou à saída do ministro Adalberto Campos Fernandes há um mês.