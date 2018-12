Obamacare declarado inconstitucional por juiz federal do Texas. Trump aplaude

Reuters

A decisão do magistrado do Texas Reed O'Connor foi tomada depois de o Congresso ter modificado, há alguns meses, a lei no âmbito da reforma tributária promovida pelo actual Presidente.

Donald Trump saudou a decisão do juiz com uma mensagem publicada na rede Twitter. "Uau, mas não é nenhuma surpresa, o Obamacare acaba de ser considerado inconstitucional por um juiz altamente respeitado do Texas. Uma boa notícia para a América!", escreveu.



Wow, but not surprisingly, ObamaCare was just ruled UNCONSTITUTIONAL by a highly respected judge in Texas. Great news for America! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 de dezembro de 2018



"Como sempre previ, o Obamacare foi demolido por ser um desastre inconstitucional", acrescentou o presidente dos EUA.



As I predicted all along, Obamacare has been struck down as an UNCONSTITUTIONAL disaster! Now Congress must pass a STRONG law that provides GREAT healthcare and protects pre-existing conditions. Mitch and Nancy, get it done! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 de dezembro de 2018





A democrata Nancy Pelosi, que deverá voltar a assumir a presidência da Câmara dos Deputados em Janeiro, e o líder da minoria democrata no Senado, Chuck Schumer, já disseram que vão recorrer para o Supremo Tribunal deste "juízo cruel" e "absurdo".

A decisão "evidencia o objectivo final da ofensiva geral dos republicanos" contra qualquer acesso dos norte-americanos a "um sistema de saúde acessível", afirmou Nancy Pelosi.

Para Chuck Schumer, a decisão do juiz "é baseada num raciocínio jurídico errado" e poderá "ser quebrada".

No entanto, "se esse terrível julgamento for confirmado pelos tribunais superiores, será um desastre para dezenas de milhões de famílias norte-americanas", disse Chuck Schumer.

A lei de saúde ‘Obamacare’ foi promovida pelo ex-Presidente Barack Obama, sendo promulgada em 2010.

Donald Trump já tinha avançado, em Outubro do ano passado, para a imposição nos cortes a subsídios atribuídos a companhias de seguros de saúde relacionados com pacientes com baixos recursos, uma medida destinada a reverter o Obamacare.

A revogação e substituição do Obamacare foi uma das principais promessas eleitorais de Trump, mas o chefe da Casa Branca não conseguiu o seu "chumbo" no Congresso.

Foi, aliás, uma das primeiras decisões executivas assinadas por Donald Trump assim que tomou posse a 20 de Janeiro de 2017: começar a desfazer o plano de apoio à saúde do anterior presidente. "Aquela que foi uma das principais bandeiras da política doméstica de Barack Obama será substituída por um novo plano, com menos custos para o Estado", prometeu Trump.