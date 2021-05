Pandemia impede renovação de frota do INEM

A pandemia de covid-19 veio suspender a renovação da frota do INEM. A informação é avançada esta quarta-feira, 26 de maio, pelo Jornal de Notícias , que dá conta de que praticamente toda a verba do saldo de gerência do INEM foi canalizada para a compra de equipamentos de proteção individual e ventiladores, impedindo a renovação das ambulâncias afetas aos bombeiros.De acordo com o Jornal de Notícias, tinha em saldo de gerência cerca de 90 milhões de euros em 2020. Nesse ano, estava previsto substituir 75 viaturas e, este ano, outras tantas. Contudo, praticamente todo este saldo foi utilizado para ajudar o Serviço Nacional de Saúde na resposta à pandemia, ficando reduzido a menos de 200 mil euros.A maioria do montante, no valor de 67,2 milhões de euros, foi transferido para a Direção-Geral da Saúde. Outros 19 milhões foram entregues à Administração Central do Sistema de Saúde e 3,7 milhões foram canalizados para o Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge.