Porto vai receber a segunda Universidade privada de Medicina do país

Leia Também Primeira faculdade privada de Medicina é inaugurada hoje pela Universidade Católica

A Universidade Fernando Pessoa, no Porto, foi autorizada a abrir um novo mestrado integrado de Medicina. O curso vai funcionar entre o Porto, onde a instituição tem sede, e Gondomar, concelho onde é proprietária de uma unidade de saúde que já designa por Hospital-Escola.A notícia é avançada pelo Público na edição desta terça-feira, 17 de janeiro.Segundo o jornal, a autorização da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES) é válida por um ano, renovável por outros três, como é habitual sempre que abre um novo curso.

A decisão de acreditação do curso de Medicina na Universidade Fernando Pessoa foi tomada no final da semana passada e ainda não foi oficializada. Por esse motivo, a reitoria da instituição privada de ensino superior não quer ainda pronunciar-se.



As instituições privadas podem abrir um novo curso superior assim que este é acreditado pela A3ES. No entanto, à semelhança do que aconteceu quando, há dois anos e meio, a Universidade Católica Portuguesa foi autorizada a abrir a primeira formação de médicos de uma instituição privada de ensino superior, a Universidade Fernando Pessoa deve esperar pelo início do próximo ano letivo para abrir o curso.