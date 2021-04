Programa nacional de vacinação "manteve-se forte" apesar da pandemia, diz a DGS

Cerca de 95% das crianças até aos 7 anos receberam no ano passado todas as vacinas do programa nacional de vacinação. Os dados divulgados pela Direção-Geral de Saúde indicam que a pandemia não teve impacto nos níveis de vacinação das crianças, que são elevados.



"Apesar das evidentes mudanças nos serviços de saúde em contexto de pandemia por COVID-19, o PNV manteve-se forte", diz a DGS, num comunicado divulgado na semana europeia da vacinação, uma iniciativa da Organização Mundial da Saúde (OMS) que se assinala até domingo.





Assim, no ano passado, o programa nacional de vacinação "atingiu ou ultrapassou coberturas de 95% até aos 7 anos em todas as vacinas".



Por outro lado, 99% das crianças nascidas em 2019 receberam as vacinas do programa.





"A vacina contra o sarampo, a rubéola e a parotidite epidémica (VASPR) mantém-se nos 99% aos 2 anos e nos 95% ou mais, a partir dos 6 anos, já com o esquema vacinal completo".





Por outro lado, a vacinação de adolescentes do sexo feminino, com o esquema completo da vacina contra o Vírus do Papiloma Humano (HPV), ultrapassa os 95% a partir dos 14 anos de idade.





A DGS indica ainda que estima que a cobertura vacinal da grávida, para proteger os bébés de tosse convulsa, tenha chegado aos 90%.





Num comunicado divulgado na semana da vacinação, a DGS indica ainda que 84% das crianças que cumprem 12 meses de idade foram vacinadas atempadamente.





"É importante cumprir com as idades recomendadas para obter proteção o mais precocemente possível", conclui.