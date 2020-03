Quarentena ameaça paralisar serviços do Hospital de Santa Maria

A descoberta de vários casos da covid-19 em doentes internados no Hospital de Santa Maria e a suspeita de que existam outros está a deixar o pessoal médico e os dirigentes em grande tensão.



Além da preocupação com o risco de aumento do contágio a outros pacientes e profissionais do hospital, os chamados "cavalos de Tróia" ameaçam paralisar vários serviços do hospital por causa das exigências de quarentena.





De acordo com uma circular assinada esta sexta-feira, 13 de março, pelo presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (Santa Maria e Pulido Valente) e a que o Negócios teve acesso, todos os profissionais de saúde que trabalhem em serviços onde tenham sido identificados doentes internados que tenham entretanto contraído covid-19 devem entrar de quarentena mesmo que não tenham sintomas, bastando para isso que tenham estado em contacto com um doente infetado com o novo coronavírus durante mais de 15 minutos a menos de dois metros.