Rota das Vacinas: 500 anos depois, Europa está de olhos na Ásia

Há 500 anos, eram as especiarias. Agora são os medicamentos e em particular as vacinas. A Ásia mantém uma posição central no abastecimento da Europa: A Índia nos medicamentos e a China nos ingredientes ativos. Portugal não foge à regra da dependência.

