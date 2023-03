SNS 24 gastou em 2022 mais de metade da verba prevista para quatro anos

Leia Também Linha SNS24 bate recorde com mais de 72 mil chamadas atendidas num dia

A linha SNS 24 registou recordes de atendimento na resposta à pandemia de covid-19 fazendo com que a despesa contratualizada pelo Ministério da Saúde acelerasse para quatro anos, avança, esta terça-feira, o Jornal de Notícias Segundo o JN, dos 36,7 milhões de euros previstos no contrato celebrado com o operador (Altice) para o funcionamento da linha entre 2021 e 2024, foram gastos 22 milhões de euros só no ano passado, ou seja, 60% do total orçamentado. Tal significa que o "saldo" para 2023 é insuficiente, de pouco mais de um milhão de euros, razão pela qual o Ministério da Saúde vai lançar um novo concurso público em breve.A Linha SNS 24 atendeu em 2022 mais de nove milhões de chamadas, o maior número de atendimentos de sempre.