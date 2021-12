Linha SNS24 bate recorde com mais de 72 mil chamadas atendidas num dia

Leia Também Linha SNS24 está a atender mais de 27 mil chamadas por dia

Na passada segunda-feira, depois do Natal, a linha SNS24 bateu todos os recordes. Foram atendidas mais de 72 mil chamadas num só dia, adianta a edição desta quarta-feira do jornal Público Entre 13 e 19 de janeiro, os profissionais de saúde atenderam cerca de 188 mil chamadas, o que dá uma média diária de 27 mil solicitações. Na semana seguinte, entre 21 e 27 de dezembro, o número disparou para 274 mil chamadas, o que equivale a uma média de 39 mil por dia.Ao mesmo diário, os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) revelam que vão ser formados e contratados 750 novos profissionais até ao final da segunda semana de janeiro, para dar resposta à elevada procura pelo serviço, motivada pela variante Omicrón. As contratações serão feitas em articulação com a Direcção-Geral da Saúde (DGS) e a Altice Portugal.Atualmente, há cerca de cinco mil profissionais atrás da linha SNS24. Além das novas contratações, serão melhoradas as "soluções de atendimento automatizado", dizem os SPMS.