Sondagem: Tempo de espera é o maior problema do SNS

O tempo de espera é a principal crítica ao Serviço Nacional de Saúde (SNS). Segundo uma sondagem da Aximage para o Negócios e Correio da Manhã, 51% dos inquiridos apontaram o tempo de espera como um problema. É o tempo perdido no atendimento em geral que mais desagrada os inquiridos (com 32% a apontarem este problema), ao qual soma-se o tempo necessário para obter uma consulta (15,7%) e o tempo dispensado para conseguir uma operação (3,3%).





A falta de médicos é o segundo grande problema: 15,7% reclamam da ausência de médicos. A estes somam-se os 6,1% que lamentam a falta de qualidade destes profissionais. Por outro lado, apenas 2,9% reclamam da qualidade dos enfermeiros do SNS. A qualidade das instalações, a falta de equipamentos técnicos e a falta de financiamento foram as outras críticas apontadas.

Portugueses divididos na avaliação ao SNS

Na sondagem da Aximage, os inquiridos dividem-se na avaliação que fazem ao SNS, embora pendam mais para o lado negativo. A nota dada ao SNS é de 8 em 20, e embora 44,7% dos inquiridos avaliem "mal" ou "muito mal" a saúde pública, 30,6% dão uma nota "assim-assim" e 24,8% dizem que o SNS está "bem" ou "muito bem". São sobretudo os mais jovens (entre os 18 e os 34 anos) que avaliam positivamente o SNS, enquanto os inquiridos com 65 anos ou mais foram os que avaliaram pior o SNS.





Os inquiridos também pendem para uma avaliação negativa quando olham para os últimos 10 anos do SNS. A nota é de 9,7 em 20, mas menos de metade (40,6%) dos inquiridos diz que a saúde pública piorou. Já 18,4% dizem que está igual e 37,7% encontram melhorias no SNS na última década.





Os inquiridos que veem melhorias são os que também admitem votar nos partidos que suportam o Governo (PS, BE e CDU) nas próximas legislativas. Quase metade (49,6%) dos que vão votar no PS considera que a saúde pública está melhor hoje. Pelo contrário, 60% dos inquiridos que admitem votar no PSD e no CDS dizem que o SNS está pior, o que corrobora um estudo do ISCTE, que concluiu que os apoiantes dos partidos no poder tendem a avaliar de forma positiva os serviços públicos.





Esta sondagem baseou-se numa amostra aleatória com 600 entrevistas feitas entre 9 e 13 de março. A margem de erro é 4%.





Ficha técnica Universo: indivíduos inscritos nos cadernos eleitorais em Portugal com telefone fixo no lar ou possuidor de telemóvel.

Amostra: aleatória e estratificada (região, habitat, sexo, idade, escolaridade, atividade e voto legislativo) e representativa do universo e foi extraída de um sub-universo obtido de forma idêntica. A amostra teve 600 entrevistas efetivas: 289 a homens e 311 a mulheres; 56 no Interior Norte Centro, 78 no Litoral Norte, 97 na Área Metropolitana do Porto, 116 no Litoral Centro, 170 na Área Metropolitana de Lisboa e 83 no Sul e Ilhas; 99 em aldeias, 163 em vilas e 338 em cidades. A proporcionalidade pelas variáveis de estratificação é obtida após reequilibragem amostral.

Técnica: Entrevista telefónica por C.A.T.I., tendo o trabalho de campo decorrido nos dias 9 a 13 de Março de 2019, com uma taxa de resposta de 73,7%.

Erro probabilístico: Para o total de uma amostra aleatória simples com 600 entrevistas, o desvio padrão máximo de uma proporção é 0,020 (ou seja, uma "margem de erro" - a 95% - de 4,00%).

Responsabilidade do estudo: Aximage Comunicação e Imagem Lda., sob a direção técnica de Jorge de Sá e de João Queiroz.