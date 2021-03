Tailândia junta-se a países europeus e interrompe vacinação com a AstraZeneca

Leia Também OMS diz que não há razão para não usar vacina da AstraZeneca



Pensa-se que o problema possa estar associado ao lote ABV5300, que inclui um milhão de doses e foi distribuído por 17 países, mas a Agência Europeia do Medicamento não encontrou para já uma relação direta entre os incidentes e a vacina. Anutin Charnvirakul explica que "abradar ou interromper investigações vacinais é pratica comum na medicina" e que o Governo está a tomar medidas para assegurar "a máxima segurança da população".Pensa-se que o problema possa estar associado ao lote ABV5300, que inclui um milhão de doses e foi distribuído por 17 países, mas a Agência Europeia do Medicamento não encontrou para já uma relação direta entre os incidentes e a vacina.

Depois de a Dinamarca, a Islândia e a Noruega terem sido as primeiras, tambêm a Tailândia decidiu suspender o uso da vacina desenvolvida em conjunto pelos laboratórios da AstraZeneca e da Universidade de Oxford começando pelo primeiro-ministro, que deveria ter sido vacinado numa cerimónia pública esta manhã.Segundo o Financial Times, a Tailândia é o primeiro país do sudoeste asiático a interromper o processo de vacinação alegando através das suas autoridades de saúde "efeitos secundários e sintomas adversos".Através do Facebook, o ministro da saúde tailandês