AstraZeneca anuncia novos atrasos na entrega da vacina à UE

farmacêutica já tinha concluído que acabaria por entregar menos de metade das vacinas contra a covid-19 que estavam previstas ser entregues ao longo do segundo trimestre deste ano.

Para tentar resolver o incumprimento nas entregas acordadas com a UE, a AstraZeneca desenvolveu um conjunto de esforços para tentar reforçar a capacidade de produção, contudo esses esforços revelaram-se não apenas infrutíferos mas também contraproducentes.

A gigante farmacêutica já previa entregar, segundo a Bloomberg, apenas cerca de 76 milhões de vacinas, menos de metade dos 180 milhões de doses previstos para o período entre abril e junho.

Perante as dificuldades de produção, o AstraZeneca decidiu utilizar as suas unidades de produção fora da União Europeia, mas "infelizmente, as restrições à exportação vão reduzir as entregas no primeiro trimestre" e "provavelmente" no segundo, afirmou um porta-voz do grupo citado este sábado pela agência France Presse.Em 29 de janeiro, a Agência Europeia do Medicamento (EMA) deu 'luz verde' à utilização da vacina da farmacêutica AstraZeneca contra a covid-19 na União Europeia, a terceira vacina a ser aprovada pelo regulador europeu. Os incumprimentos, no entanto, têm-se sucedido e a