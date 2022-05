Ministra do Trabalho testa positivo à covid-19

A ministra do Trabalho e da Segurança Social, Ana Mendes Godinho, testou positivo à covid-19, tendo faltado por isso à audição sobre o orçamento do Estado na especialidade.



A informação foi prestada pelo secretário de Estado da Segurança Social, Gabriel Bastos, no início da audição no Parlamento.



Ana Mendes Godinho está com sintomas ligeiros, segundo precisou em resposta ao Negócios fonte oficial do gabinete da ministra.



Esta é a última audição na especialidade antes da apresentação de propostas de alteração á proposta de orçamento do Estado.



De acordo com os dados ontem divulgados pela agência Lusa, Portugal passou no início da semana a barreira dos vinte mil novos casos diários.



Ana Mendes Godinho já tinha testado positivo numa fase mais inicial da pandemia.





Na quarta-feira presidiu à reunião de concertação social onde se discutiu as alterações à lei laboral e o acordo de rendimentos, entre outros assuntos.