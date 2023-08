Beneficiários do CSI com ligeiro aumento depois de quebra expressiva em junho

O número de pensionistas que recebem o complemento solidário para idosos (CSI) voltou a subir em julho, depois de uma quebra significativa no mês anterior devido à reavaliação de rendimentos. Em junho, cerca de 21 mil beneficiários deixaram de receber esta prestação após uma reavaliação de rendimentos, 90% dos quais por terem rendimentos de capital, prediais ou património imobiliário, tal como noticiado pelo Negócios.





No mês de julho, verificou-se um acréscimo de 565 beneficiários do CSI, ou seja, um aumento de 0,4% face a junho.



O CSI é uma prestação que é dada aos pensionistas que, cumprindo uma série de outros critérios, tenham "recursos" anuais inferiores a 5.858,63 euros ou a 10.252,60 euros no caso de um casal. O valor do património e o rendimento dos filhos também conta. Este valor de referência, ao qual é descontado o rendimento para se apurar o apoio, aumentou 50 euros (ou 11,4%, para 488,21 euros por mês) este ano, numa tentativa de aproximação ao limiar de pobreza, o que ajuda a explicar o facto de o apoio médio ter subido quase 32%.







21 mil pensionistas perdem CSI com reavaliação de rendimentos Leia Também



O valor médio da prestação foi de 143,85 euros em julho, representando um aumento de 32,1%, em termos homólogos, refere a síntese de informação estatística da Segurança Social.