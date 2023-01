Complemento solidário para idosos sobe 50 euros e chega a 170 mil pessoas

O valor de referência do complemento solidário para idosos (CSI), o apoio destinado às pensões de velhice mais baixas, vai aumentar em 50 euros por mês, avança esta quinta-feira o Jornal de Notícias (JN). O aumento vai abranger cerca de 152 mil idosos, que beneficiam atualmente do CSI, e, ao mesmo tempo, alargar este subsídio a mais cerca de 20 mil reformados. Os pagamentos, com efeitos retroativos a janeiro, serão feitos em abril.

Com estas alterações, o CSI passa a ter um limite máximo de 488,21 euros, concretiza o jornal. Na prática, isto significa que se a pensão de velhice a que a pessoa tem direito ficar abaixo deste valor, então terá direito a receber a diferença.



Apoio de 60 euros abrange beneficiários do subsídio social de desemprego Leia Também

A estimativa é que passem a estar abrangidos pelo CSI 170 mil reformados, esceve o JN, que cita a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.





Leia Também Governo quer aumentar Complemento Solidário para Idosos

O valor do CSI não era aumentado desde 2019 e o número de beneficiários tem vindo a diminuir nos últimos anos, também por efeito do aumento das pensões, que, quando ultrapassam o teto máximo do complemento, saem do alcance deste apoio.