Corte das pensões antecipadas agrava-se. Idade da reforma vai voltar a subir para 66 anos e 7 meses

Os novos dados sobre esperança média de vida que o INE acaba de publicar ditam um agravamento do corte do fator de sustentabilidade para 15,8% no próximo ano. A idade da reforma, que tinha baixado por causa da mortalidade da pandemia, também vai voltar a subir para os 66 anos e 7 meses em 2025.

