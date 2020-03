Covid-19 adia aumento extraordinário das pensões para maio

O aumento extraordinário de pensões só vai começar a ser pago em maio, um mês depois do previsto inicialmente, já que o Orçamento do Estado vai acabar por entrar em vigor mais tarde devido à pandemia de covid-19.



Depois de uma análise mais demorada devido ao contexto económico causado pelo novo coronavírus, o Presidente da República promulgou o Orçamento do Estado nesta segunda-feira, 23 de março. O documento entra em vigor no dia 1 de abril.



A data da entrada em vigor do Orçamento do Estado é importante para perceber a partir de quando é que o aumento extraordinário de pensões é devido. É que o Parlamento definiu que o pagamento dessa subida extraordinária só seria devido a partir do mês seguinte à entrada em vigor do orçamento.



Desta forma, o aumento extraordinário das pensões vai começar a ser pago em maio - e não em abril, como era esperado anteriormente.



No final de fevereiro, e sem saber quais seriam os impactos do surto de covid-19 na sociedade e economia portuguesas, tudo apontava para que o Orçamento do Estado entrasse em vigor ainda em março: não só o Parlamento apontava isso, como o próprio Presidente da República queria promulgar o documento o mais rapidamente possível, para que entrasse em vigor, preferencialmente, neste mês.



Pagamento em maio poupa 11 milhões de euros



Sendo devido a partir de maio, e não de abril, o aumento extraordinário deverá custar menos 11 milhões de euros aos cofres do Estado, num total de 111 milhões de euros este ano. O impacto num ano completa da medida ronda os 154 milhões de euros, segundo números do Ministério das Finanças a que o Negócios já tinha tido acesso.



Recorde-se que este aumento extraordinário (que deve chegar a 1,9 milhões de pessoas) acaba por ser um complemento que eleva os aumentos automáticos, previstos na lei e que já estão a ser pagos desde janeiro, para seis ou dez euros, consoante os casos. O aumento extraordinário é aplicado por pensionista e depende do valor total de pensões que a pessoa recebe (incluindo as de sobrevivência ou de invalidez).



Baixa por assistência a filhos sobe



Outra mudança relevante com a entrada em vigor do OE, dado o contexto de pandemia do novo coronavírus, é o aumento da baixa por assistência a doença dos filhos, que sobe de 65% para 100%, já a partir de abril.



De acordo com os esclarecimentos divulgados pela Segurança Social, o mesmo acontece em caso de isolamento profilático do filho, certificado por um delegado de saúde.