Duas dirigentes de topo saem da Segurança Social em plena crise

A vice-presidente e uma vogal do conselho diretivo do Instituto da Segurança Social abandonaram funções no final de agosto. Contactadas pelo Negócios, não quiseram explicar porquê. Catarina Marcelino é a nova vice-presidente.

