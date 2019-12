Estado quer ir buscar à conta bancária pensões pagas após a morte

A medida está prevista na proposta preliminar de orçamento do Estado para 2020 e aplica-se tanto à CGA como à Segurança Social.

A Caixa Geral de Aposentações (CGA) e a Segurança Social pretendem recuperar os valores das pensões pagas após a morte do beneficiário, na conta onde o valor foi pago.





"No caso de ter sido efetuado o pagamento de valores de pensão de aposentação, reforma, invalidez, sobrevivência ou outra pensão ou prestação pecuniária por transferência bancária em data posterior ao mês da morte do beneficiário, a CGA procede à sua recuperação através de débito daqueles valores na conta onde efetuou o crédito", lê-se na proposta preliminar de orçamento do Estado.